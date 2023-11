Jardin botanique littoral : visite guidée en euskara – Itsasbazterreko landare-baratze botanikoan : bisita gidatua euskaraz Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, 22 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La saison de l’Euskara – Euskararen urtaroa

Visite guidée en euskara de l’ensemble du jardin botanique (milieu naturel et collections).

Landare-baratze osoaren bisita gidatua euskaraz (eremu naturala eta bildumak).

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Jardin botanique Littoral Rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Basque season – Euskararen urtaroa

Guided tour in Euskara of the entire botanical garden (natural environment and collections).

Landare-baratze osoaren bisita gidatua euskaraz (eremu naturala eta bildumak)

La estación vasca – Euskararen urtaroa

Visita guiada en euskera a todo el jardín botánico (entorno natural y colecciones).

Landare-baratze osoaren bisita gidatua euskaraz (eremu naturala eta bildumak)

Die Jahreszeit des Euskara – Euskararen urtaroa

Führung auf Euskara durch den gesamten Botanischen Garten (natürliche Umgebung und Sammlungen).

Landare-baratze osoaren bisita gidatua euskaraz (eremu naturala eta bildumak)

