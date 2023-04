À la découverte des sons de la Nature Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

À la découverte des sons de la Nature Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz, 3 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz. À la découverte des sons de la Nature Samedi 3 juin, 10h00 Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz Gratuit, sur inscription, nombre de places limité (autour de 15), amenez vos guides et/ou jumelles si vous en avez. La musique est partout autour de nous, il suffit de tendre l’oreille ! Venez découvrir les chanteurs de la nature et apprendre à les reconnaitre (oiseaux, amphibiens, insectes…) dans le Jardin botanique lors de cette animation proposée par Audrey, bénévole pour la Ligue de Protection des Oiseaux. Animation d’initiation, ouvert à tous, enfants bienvenus accompagnés d’un adulte. Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz 31 avenue Gaëtan-Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 26 34 59 http://www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/ »}] Au bord du sentier du littoral, le jardin botanique surplombe l’océan. Sa visite est une invitation au voyage à travers les paysages de la côte basque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

