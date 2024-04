Jardin botanique littoral Atelier « Initiation à la botanique » Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, samedi 27 avril 2024.

Un atelier pour s’initier à la botanique introduction, structure et morphologie des plantes, classification, suivi d’une promenade botanique et exploration du jardin (reconnaissance et identification sur le terrain).

Atelier animé par Hervé Drouet, botaniste amateur. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-27 12:30:00

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

