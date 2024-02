Jardin botanique littoral Atelier greffage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, samedi 9 mars 2024.

Jardin botanique littoral Atelier greffage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Le greffage d’arbres fruitiers permet d’obtenir des fruits plus vigoureux mais aussi parfois de sauvegarder une variété locale et de préserver le patrimoine végétal.

Atelier animé par Audrey Hoc, pépiniériste d’arbres fruitiers et membre de l’association OMA. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L'événement Jardin botanique littoral Atelier greffage Saint-Jean-de-Luz