Jardin botanique littoral Atelier « A la découverte d'un composteur de quartier » Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz, dimanche 7 avril 2024.

Un atelier depuis le site du composteur du quartier du Lac.

Présentation du site, explications sur son fonctionnement (Pourquoi et comment aérer le compost ?

Point sur la réglementation, sur l’utilisation du compost et l’installation des sites de compostage), techniques pour un compostage réussi, autres formes de compostage…

Et un jeu Qu’est-ce que je peux mettre dans mon composteur ? !

Atelier animé par l’association Txalo compost dans le cadre de la semaine Tous au compost .

Sur inscription.

Avec le soutien du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 16:30:00

Jardin botanique Littoral 31 rue Gaëtan de Bernoville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

