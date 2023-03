Visite découverte du jardin botanique Le Maurier Jardin botanique Le Maurier Turriers Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Turriers

Visite découverte du jardin botanique Le Maurier Jardin botanique Le Maurier, 2 juin 2023, Turriers. Visite découverte du jardin botanique Le Maurier 2 – 4 juin Jardin botanique Le Maurier Entrée libre 6 pers.max par séance (matin ou après-midi) sur RDV uniquement Visite guidée avec apéro musical le matin ou thé anglais l’après-midi accompagné de mini-concert Jardin botanique Le Maurier route du Maurier 04250 TURRIERS Turriers 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486992638 http://www.lemaurier-jardinbotanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0486992638 »}, {« type »: « email », « value »: « christine@lemaurier.com »}] Fondé en 1994, ce petit jardin à 1000 m d’altitude fait partie aujoud’hui de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence. Sont présentés une gamme de plantes alpines sauvages, médicinales et comestibles ainsi que de roses anciennes. Parkings publiques à proximité. Accès directe pour les handicappés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Christine van der Ham

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Turriers Autres Lieu Jardin botanique Le Maurier Adresse route du Maurier 04250 TURRIERS Ville Turriers Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Jardin botanique Le Maurier Turriers

Jardin botanique Le Maurier Turriers Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turriers/

Visite découverte du jardin botanique Le Maurier Jardin botanique Le Maurier 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte du jardin botanique Le Maurier Jardin botanique Le Maurier Jardin botanique Le Maurier 2 juin 2023 Jardin botanique Le Maurier Turriers Turriers

Turriers Alpes-de-Haute-Provence