L’art et la nature Jardin Botanique Jean Marie Pelt jardin botanique Jean Marie PELT Villers-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

L’art et la nature Jardin Botanique Jean Marie Pelt jardin botanique Jean Marie PELT, 1 avril 2023, Villers-lès-Nancy. L’art et la nature Jardin Botanique Jean Marie Pelt 1 et 2 avril jardin botanique Jean Marie PELT Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt est l’un des plus grands de France. Il présente, sur 35 hectares plus de 12000 espèces réparties en 15 collections thématiques et 5 serres tropicales

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de découvrir aussi bien les plantes de nos régions que la flore des continents lointains.

Depuis de nombreuses années le Jardin botanique est un partenaire fidèle des JEMA plaçant au coeur de la richesse de cette biodiversité , des artisans d’art qui s’inspirent de la nature ou travail avec elle pour réaliser et créer leurs oeuvres.

Seront présent un vannier Jean Marc RAPT, une très rare marbreuse sur papier Zeynep UYSAL et un ébéniste marquetteur Pascal PIERRE issu d’une formation à l’école des Beaux-Arts d’Orléans et d’Epinal, puis à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg entre 1978 et 1982. jardin botanique Jean Marie PELT 100 rue du jardin botanique 54600 Villers les Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 biodiversité vannier jardin botanique J.M. Pelt

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Autres Lieu jardin botanique Jean Marie PELT Adresse 100 rue du jardin botanique 54600 Villers les Nancy Ville Villers-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville jardin botanique Jean Marie PELT Villers-lès-Nancy

jardin botanique Jean Marie PELT Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-les-nancy/

L’art et la nature Jardin Botanique Jean Marie Pelt jardin botanique Jean Marie PELT 2023-04-01 was last modified: by L’art et la nature Jardin Botanique Jean Marie Pelt jardin botanique Jean Marie PELT jardin botanique Jean Marie PELT 1 avril 2023 Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle