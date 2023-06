Découvrez une serre tropicale Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Villers-lès-Nancy, 16 septembre 2023, Villers-lès-Nancy.

Découvrez une serre tropicale 16 et 17 septembre Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Entrée libre

Les serres tropicales du jardin botanique seront accessibles gratuitement et en visite libre tout le week-end.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/Francais/index.php https://www.facebook.com/Conservatoire.Jardins.Botanique.Nancy Avec 5 grandes serres tropicales et un parc de 35 hectares, le jardin botanique du Montet est l’un des plus grands et des plus beaux de France.

C’est le 19 juin 1758 que le premier Jardin Botanique de Nancy est créé, rue Sainte Catherine.

Dominant le sud de l’agglomération nancéienne, le domaine des barons du Montet comprenait une demeure transformée en château néogothique à la fin du XIXe siècle.

En 1948, les terres du domaine, alors propriété de l’Université, servirent à édifier une ferme expérimentale et plus tard à construire la nouvelle Faculté des Sciences.

En 1974, le domaine agricole devenu exigu, fut mis à disposition de l’Université pour y créer un Jardin Botanique. Parking gratuit à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

J.F Valck / JBN