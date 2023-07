Visite du jardin botanique du Père Delavay Jardin botanique du Père Delavay Les Gets, 17 septembre 2023, Les Gets.

Le Jardin Botanique du Père Delavay sur le thème du patrimoine vivant est bien plus qu’un simple espace de verdure. C’est un lieu où les plantes sont gardiennes de notre histoire, où la nature et la culture se rejoignent pour créer une expérience unique. Venez découvrir ce trésor vivant, apprendre de nos ancêtres, du Père Jean-Marie Delavay et célébrer la richesse de notre patrimoine botanique.

Jardin botanique du Père Delavay 777 Rte du Lac, 74260 Les Gets Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Jardin près du Lac des Écoles.

Accès libre toute l’année.

Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©Lucie Bartholomé