Atelier à la manière de Charley Harper Jardin botanique du Muséum Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier à la manière de Charley Harper Jardin botanique du Muséum Toulouse, 30 septembre 2023, Toulouse. Atelier à la manière de Charley Harper Samedi 30 septembre, 14h00, 15h30 Jardin botanique du Muséum Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement le jour même sur place Atelier 1h « À la manière de Charley Harper », au Jardin botanique Un plongeon dans l’univers coloré de Charley Harper. Le Muséum propose des ateliers en famille pour créer des oiseaux à la manière de l’artiste.

Venez fabriquer des mobiles ou apporter votre touche sur une fresque collective, dans le jardin ou au labo, selon la météo. Horaires : Le samedi 30 septembre, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 Programmation Charley Harper : Exposition « Couleurs et formes, la nature selon Charley Harper » , du 4 juillet au 8 octobre

, du 4 juillet au 8 octobre Atelier « À la manière de Charley Harper » , les mercredis du 12 juillet au 23 août, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

, les mercredis du 12 juillet au 23 août, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 Rencontre « Charley Harper, artiste engagé ! » , le jeudi 28 septembre à 18h30

, le jeudi 28 septembre à 18h30 Visite commentée par Brett Harper, le samedi 30 septembre à 11h À partir de 5 ans, jauge de 20 personnes maximum

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement le jour même sur place

Lieu de rendez-vous : Jardin botanique Henri Gaussen

—

Crédit image : Charley Harper Jardin botanique du Muséum 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/couleurs-et-formes-la-nature-selon-charley-harper/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-a-la-maniere-de-charley-harper/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/rencontres-conferences/charley-harper-artiste-engage/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/visite-commentee-par-brett-harper/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T15:00:00+02:00

2023-09-30T15:30:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00 charley harper atelier Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin botanique du Muséum Adresse 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Jardin botanique du Muséum Toulouse

Jardin botanique du Muséum Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/