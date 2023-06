Atelier Cyanotype Jardin botanique du Muséum Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier Cyanotype Jardin botanique du Muséum Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse. Atelier Cyanotype Mercredi 12 juillet, 11h00 Jardin botanique du Muséum Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sur inscription pour le public en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr Atelier cyanotype – 1h30 Le cyanotype est un procédé photographique permettant d’obtenir des tirages de couleur bleue.

Venez découvrir et essayer le cyanotype, et gardez le vôtre ! À partir de 7 ans , jauge de 10 personnes maximum

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à l’adresse museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Lieu de rendez-vous : Jardin Botanique Henri Gaussen

