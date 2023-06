[Vacances été] Visite du jardin botanique Henri Gaussen Jardin botanique du Muséum Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

[Vacances été] Visite du jardin botanique Henri Gaussen

8 – 30 juillet

À la découverte du jardin botanique Henri Gaussen, visite de 30 min Émerveillez- vous dans le jardin botanique Henri Gaussen avec ses plantes régionales, leurs fleurs, leurs fruits, leurs utilisations, leurs histoires…

Dans les serres, évadez-vous devant les plantes exotiques. Laissez-vous transporter dans le monde fascinant des plantes estivales ! Horaires : Du mardi au dimanche, de 11h à 11h30 À partir de 7 ans, jauge de 20 personnes maximum

Inclus dans le billet d'entrée de l'exposition permanente, inscription uniquement sur place

Lieu de rendez-vous : derrière le droguier, merci de se présenter 5 minutes avant le début de la visite. En fonction des conditions météorologiques, l’accès au jardin botanique pourra être annulé ou limité aux serres.

