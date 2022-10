Exposition photographique : la vérité sous la terre Jardin botanique du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exposition photographique : la vérité sous la terre Jardin botanique du Muséum, 10 novembre 2022, Toulouse. Exposition photographique : la vérité sous la terre 10 novembre 2022 – 8 janvier 2023 Jardin botanique du Muséum

Accès libre sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente

Un reportage photographique de Miquel Dewever-Plana Jardin botanique du Muséum 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse Haute-Garonne Occitanie Exposition photographique : La vérité sous la terre Le reportage photographique de Miquel Dewever-Plana retrace l’histoire d’un génocide peu connu : celui du peuple maya au Guatemala.

Entre 1961 et 1996, ce peuple a vécu un conflit armé.

Au début des années 1980, pour combattre les mouvements de guérilla, l’armée applique une stratégie de la « terre brûlée ». Considérés comme des alliés naturels des guérillas, les communautés Mayas subissent abus sexuels, tortures et exécutions. Ce fut le conflit le plus tragique d’Amérique latine, mais aussi le moins documenté. Le photographe a suivi pendant plus de deux ans le travail des anthropologues légistes. Chaque victime retrouvée révèle une part de vérité, enfouie sous la terre depuis des décennies. — ©Miquel Dewever-Plana

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T10:00:00+01:00

2023-01-08T18:00:00+01:00 ©Miquel Dewever-Plana

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin botanique du Muséum Adresse 35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse Age maximum 99 lieuville Jardin botanique du Muséum Toulouse Departement Haute-Garonne

Jardin botanique du Muséum Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Exposition photographique : la vérité sous la terre Jardin botanique du Muséum 2022-11-10 was last modified: by Exposition photographique : la vérité sous la terre Jardin botanique du Muséum Jardin botanique du Muséum 10 novembre 2022 Jardin botanique du Muséum Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne