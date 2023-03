Les sons du jardinier du Musée pyrénéen Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Les sons du jardinier du Musée pyrénéen Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen, 4 juin 2023, Lourdes. Les sons du jardinier du Musée pyrénéen Dimanche 4 juin, 10h00 Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Saurez-vous répondre au quiz du jardinier du Château fort ?

Nous avons enregistré les sons émis par notre jardinier au travail. Sans votre sens de la vue, saurez-vous reconnaître, à l’écoute, les gestes du jardinier ? Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 42 37 37 http://www.chateaufort-lourdes.fr Aménagé en 1926 par les fondateurs du musée, Louis et Margalide Le Bondidier, au pied du donjon, jardin public de 1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par un petit ruisseau. Cascade artificielle et jardins en terrasses avec vivaces, mise en bonzaïs de nombreuses espèces et plantes annuelles. Sculptures et maquettes d’habitats (collections du musée Pyrénéen) habitent les lieux. Ouvert toute l’année. centre-ville, enceinte du château fort. Entrée près de l’office de tourisme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

