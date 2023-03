Les ateliers du Château fort – Musée pyrénéen (cycle 1 / cycle 2) Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Les ateliers du Château fort – Musée pyrénéen (cycle 1 / cycle 2) Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen, 2 juin 2023, Lourdes. Les ateliers du Château fort – Musée pyrénéen (cycle 1 / cycle 2) Vendredi 2 juin, 09h00 Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Sur inscription. Places disponibles limitées car créneaux horaires à réserver. Les élèves étant divisés en trois groupes, trois accompagnateurs sont demandés a minima. Mardi 30 mai / Vendredi 2 juin

A travers trois ateliers (d’environ 20 min chacun), les enfants de cycle 1 et de cycle 2 partent à la découverte des sons qui peuplent les jardins.

Cycle 1 et 2 > « Les abeilles du Musée Pyrénéen »

Découverte de l’apiculture et de l’abeille auprès des apiculteurs du Château fort.

Cycle 1 et 2 > « A la découverte de la matière »

A travers un jeu faisant appel aux sens, le jardinier du Musée Pyrénéen fait découvrir les matières présentes dans le jardin botanique.

Cycle 1 > « Balade contée : la symphonie de la nature »

Lors d’une balade contée au cœur du jardin du Musée pyrénéen, les enfants découvriront les différents sons de la nature puis, clou du spectacle, joueront un mini-concert à l’aide d’instruments inédits : bout de bois, cailloux, thunder drum… Cycle 2 > « J’écoute et je crée autour des insectes et animaux du jardin »

Après une visite-dialoguée autour des sons produits par l'abeille, la chauve-souris et l'oiseau, les enfants transformeront les onomatopées de ces animaux en dessins. Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Aménagé en 1926 par les fondateurs du musée, Louis et Margalide Le Bondidier, au pied du donjon, jardin public de 1 000 m2 de plantes de rocailles traversé par un petit ruisseau. Cascade artificielle et jardins en terrasses avec vivaces, mise en bonzaïs de nombreuses espèces et plantes annuelles. Sculptures et maquettes d'habitats (collections du musée Pyrénéen) habitent les lieux. Ouvert toute l'année. centre-ville, enceinte du château fort. Entrée près de l'office de tourisme

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00 ©Château fort – Musée pyrénéen

