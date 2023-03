Atelier : mini cabane Jardin botanique d’Evreux Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Évreux

Atelier : mini cabane Jardin botanique d’Evreux, 3 juin 2023, Évreux. Atelier : mini cabane Samedi 3 juin, 14h00 Jardin botanique d’Evreux Débuts des ateliers à 14h et 16h, durée 2h. La Maison des Arts Solange-Baudoux vous donne rendez-vous au Jardin botanique pour un atelier de création de petits volumes à partir d’éléments issu du végétal (racines, feuilles, roseaux, branches…). L’atelier est animé par Christiane Müller. Pour petits et grands. Jardin botanique d’Evreux rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Les Capucins souhaitant s’agrandir achètent au XVIIe siècle au chapitre de la cathédrale d’Evreux un terrain jouxtant leur cloître pour en faire leur jardin qu’ils ouvraient aux Ebroïciens le dimanche. Après la révolution, ce lieu devient le jardin botanique. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Maison des Arts Solange-Baudoux

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Jardin botanique d'Evreux Adresse rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Ville Évreux Departement Eure Lieu Ville Jardin botanique d'Evreux Évreux

Jardin botanique d'Evreux Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Atelier : mini cabane Jardin botanique d’Evreux 2023-06-03 was last modified: by Atelier : mini cabane Jardin botanique d’Evreux Jardin botanique d'Evreux 3 juin 2023 Évreux Jardin botanique d'Evreux Évreux

Évreux Eure