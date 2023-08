Découverte de la biodiversité dans le jardin botanique du Parc des Myrtes. Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Sainte-Maxime, 17 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Découverte de la biodiversité dans le jardin botanique du Parc des Myrtes. Dimanche 17 septembre, 10h00 Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Stand avec ateliers pour enfants de 10h à 18h et 2 courtes balades d’1 heure (départs à 11h et 15h)

L’association S’PECE propose une journée d’animations sur le thème de la biodiversité.

Enjeux majeurs pour la préservation de notre patrimoine vivant, le jeune public et sa famille sont invités à découvrir autour d’ateliers ludiques et de balades dans la suberaie, les richesses qu’offre le Jardin botanique du Parc des Myrtes par son ensemble de milieux naturels et la variété des formes de vies.

Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Parc Botanique des Myrtes – 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 79 97 10 https://www.sainte-maxime.fr Face au golfe de Saint-Tropez, le Jardin Botanique est une véritable poche à oxygène ! Découvrez les richesses végétales et les nombreuses plantes méditerranéennes typiques de notre région en sillonnant les allées du jardin. Parcours balisé, sentier en braille pour les malvoyants. Chiens, vélos et pique-niques interdits – Parking gratuit – piste cyclable – accès PMR

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

