Atelier « sport et climat » – Animés par Julie Benezet Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Sainte-Maxime, 16 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Atelier « sport et climat » – Animés par Julie Benezet Samedi 16 septembre, 10h00, 13h30 Jardin botanique des Myrtes – La Croisette

Atelier « sport et climat » – Animés par Julie Benezet

Le changement climatique est désormais l’une des principales menaces auxquels est confronté notre patrimoine individuel santé.

Grâce au support de la fresque du climat, chaque pourra identifier quels sont les facteurs du changement climatique qui influent sur la pratique sportive. Puis, comment chacun peut agir.

L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participants aux changements climatiques. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s’approprier le sujet des changements climatiques et vise à éviter une descente verticale du savoir.

Durant l’atelier, les participants relient les liens de cause à effets et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité.

Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Parc Botanique des Myrtes – 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 79 97 10 https://www.sainte-maxime.fr [{« type »: « email », « value »: « animations-culturelles@ste-maxime.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 79 97 10 »}] https://www.sainte-maxime.fr Face au golfe de Saint-Tropez, le Jardin Botanique est une véritable poche à oxygène ! Découvrez les richesses végétales et les nombreuses plantes méditerranéennes typiques de notre région en sillonnant les allées du jardin. Parcours balisé, sentier en braille pour les malvoyants. Chiens, vélos et pique-niques interdits – Parking gratuit – piste cyclable – accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Ville de Sainte-Maxime