Rencontre avec Christian BLASCO Sourcier/géobiologue Membre de l’Association Internationale des Sourciers et Géobiologues d’Europe Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Sainte-Maxime, 16 septembre 2023, Sainte-Maxime.

Membre de l’Association Internationale des Sourciers et Géobiologues d’Europe Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Jardin botanique des Myrtes – La Croisette Sessions de 50 places

Gratuit

L’eau est un bien commun, un patrimoine naturel, l’un des plus essentiels si ce n’est le plus essentiel à la vie humaine. Christian Blasco partage son expérience et son savoir sur une pratique ancestrale.

1ère partie – la théorie : Christian Blasco raconte le métier de sourcier à travers les âges, la « baguette », la construction du puit et comment effectuer un forage.

2ème partie – la pratique : Démonstration d’une recherche d’eau avec mise en condition sur le terrain. Christian Blasco initie les participants, à la recherche d’éléments physiques qui attestent de la présence de l’eau.

Face au golfe de Saint-Tropez, le Jardin Botanique est une véritable poche à oxygène ! Découvrez les richesses végétales et les nombreuses plantes méditerranéennes typiques de notre région en sillonnant les allées du jardin. Parcours balisé, sentier en braille pour les malvoyants. Chiens, vélos et pique-niques interdits – Parking gratuit – piste cyclable – accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Ville de Sainte-Maxime