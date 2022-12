Enquête troublante au Jardin botanique Jardin botanique de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Enquête troublante au Jardin botanique Jardin botanique de Tourcoing, 28 janvier 2023, Tourcoing. Enquête troublante au Jardin botanique Samedi 28 janvier 2023, 19h00 Jardin botanique de Tourcoing

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Une sombre affaire de meurtre a eu lieu au cœur des serres du Jardin botanique. Le personnel est inquiet, la police n’a aucune piste… Venez résoudre cette mystérieuse énigme ! Jardin botanique de Tourcoing 32 Rue du Moulin Fagot 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Jardin-botanique Une sombre affaire de meurtre a eu lieu au cœur des serres du Jardin botanique. Le personnel est inquiet, la police n’a aucune piste… Bien-sûr, aucun témoin en vue. La direction a décidé de faire appel à votre instinct d’enquêteur. Venez résoudre cette mystérieuse énigme le samedi 28 janvier à 19 heures tapante !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T19:00:00+01:00

2023-01-28T21:00:00+01:00 Droits réservés

