Animations pour les scolaires Jardin botanique de Sedan, 2 juin 2023, Sedan. Animations pour les scolaires Vendredi 2 juin, 08h30, 13h30 Jardin botanique de Sedan Gratuit, sur inscription Au jardin botanique, plusieurs ateliers seront proposés pour les scolaires sur le thème des musiques du jardin. Jardin botanique de Sedan Avenue de Verdun 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « educ.patrimoine@ville-sedan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.24.27.84.85 »}] En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la destruction des fortifications. C’est dans ce cadre que le jardin botanique est créé dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste sedanais. Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-Bodin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:30:00+02:00 – 2023-06-02T11:30:00+02:00

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00 ©Service du Patrimoine / Ville de Sedan

