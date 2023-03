Journée « Porte ouverte » aux jardin botanique de Sannois Jardin botanique de Sannois Sannois Catégories d’Évènement: Sannois

Journée « Porte ouverte » aux jardin botanique de Sannois Jardin botanique de Sannois, 3 juin 2023, Sannois. Journée « Porte ouverte » aux jardin botanique de Sannois Samedi 3 juin, 09h00 Jardin botanique de Sannois Entrée libre Jardin botanique de Sannois, l’association Découverte et Connaissance de la Nature 95 ouvrira le samedi 3 juin pour la journée dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », de 9 h à 17 h.

En complément des 150 plantes médicinales répertoriées, nous avons ajouté des roches réparties par catégorie pour permettre aux visiteurs de les reconnaître : roches sédimentaires, métamorphiques ou magmatiques.

Ce jardin extraordinaire, blotti à côté du gymnase Pasteur est un peu méconnu, mais il existe depuis de nombreuses années.

Jardin botanique de Sannois 23 rue Alphonse-Duschene 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d'Oise Île-de-France

