Visite découverte du jardin botanique de Palanga Jardin botanique de Palanga Palanga, 3 juin 2023, Palanga.

Visite découverte du jardin botanique de Palanga 3 et 4 juin Jardin botanique de Palanga

Jardin botanique de Palanga Vytauto g. 15, 00101 Palanga Palanga 00101 Palangos miesto savivaldybė Apskritis de Klaipėda Le Jardin botanique de Palanga est situé sur le territoire du Palais Tiškevičiai, qui a été construit la même année que celle où le Jardin botanique a été fondé. En 1987, le comte Félix Tiškevičius invite un célèbre architecte paysagiste et botaniste français, Eduard Fransua André, à superviser la construction du parc. Eduard Fransua André et son fils ont passé trois étés à Palanga, et avec l’aide du jardinier belge Buyssen de Coulon, il a construit le parc. Aujourd’hui, le paysage du Jardin botanique de Palanga ressemble à une œuvre d’art, et c’est l’un des parcs les mieux préservés et les mieux entretenus de la région côtière de Lituanie. Avec un palais néo-renaissance, le Jardin botanique de Palanga crée une ambiance de détente. De plus, le palais et le jardin sont situés entre un étang et un ancien lieu sacré lituanien – la colline légendaire de Birutė. Depuis la colline de Birutė, on a des vues magnifiques sur la mer Baltique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Credits to iStock/Olga355