Moselle Concert des orchestres à vents du Conservatoire et de l’harmonie municipale de Metz Jardin Botanique de Metz Montigny-lès-Metz, 21 juin 2023, Montigny-lès-Metz. Concert des orchestres à vents du Conservatoire et de l’harmonie municipale de Metz Mercredi 21 juin, 17h00 Jardin Botanique de Metz Au programme : – 17h : Les PolySons du conservatoire – direction : André Sablon – 18h : Les MotiVents du conservatoire – direction : André Sablon – 19h : Les CaptiVents du conservatoire – direction : Juliette Dominski – 20h30 : Harmonie municipale de Metz – direction : Arnaud Tutin Jardin Botanique de Metz 57950 Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

