Metz – Jardin Botanique Jardin Botanique de Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz

Moselle Metz – Jardin Botanique Jardin Botanique de Metz, 21 juin 2023, Montigny-lès-Metz. Metz – Jardin Botanique Mercredi 21 juin, 15h00 Jardin Botanique de Metz Concerts – Jardin Botanique de Metz dans le cadre de la fête de la musique 2023 De 15h00 à 19h30, Le Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné – Eurométropole de Metz De 20h30 à 21h30, L’Harmonie municipale de Metz Jardin Botanique de Metz 57950 Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00 ©PhilippeGisselbrecht Détails Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Metz, Moselle Autres Lieu Jardin Botanique de Metz Adresse 57950 Ville Montigny-lès-Metz Age max 99 Lieu Ville Jardin Botanique de Metz Montigny-lès-Metz

Jardin Botanique de Metz Montigny-lès-Metz https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-metz/

Metz – Jardin Botanique Jardin Botanique de Metz 2023-06-21 was last modified: by Metz – Jardin Botanique Jardin Botanique de Metz Jardin Botanique de Metz 21 juin 2023 Jardin botanique de Metz Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz