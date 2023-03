Atelier enfants : Plantes à musique Jardin botanique de Lyon, 3 juin 2023, Lyon.

Atelier enfants : Plantes à musique Samedi 3 juin, 10h00 Jardin botanique de Lyon Entrée gratuite, sur inscription.

Maracas, bâton de pluie, sanza, balafon … tant d’instruments fabriqués à partir de plantes ! Venez donc les découvrir au cours d’une balade ludique au cœur de forêt et créer votre propre instrument !

Jardin botanique de Lyon parc de la tête d’or, 69006 Lyon Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.72.43.04.57 http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/ [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=697&nb_week=12 »}] Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le jardin botanique de Lyon est le plus grand jardin municipal de France. Il abrite aujourd’hui de nombreuses collections, réparties sur 8 hectares dont 6500m² de serres, regroupant environ 15 000 espèces botaniques, dont 1400 considérées comme menacées. Le Jardin botanique de Lyon est reconnu pour la richesse de ses collections dont 9 d’entre elles sont labellisées par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Au-delà de ses missions de conservation du monde végétal, le jardin botanique de Lyon est reconnu pour ses missions culturelles et éducatives, se traduisant par l’accueil des publics scolaires, adultes et familiaux lors de multiples activités et expositions. Elles permettent de découvrir l’univers des plantes tout en étant sensibilisé à la nature et à l’environnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T11:00:00+02:00

AdobeStock©melodyann