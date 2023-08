Découverte et dessins des vautours de l’Aveyron Jardin Botanique de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Catégories d’Évènement: Aveyron

Découverte et dessins des vautours de l'Aveyron Samedi 2 septembre, 09h00 Jardin Botanique de l'Aubrac Pas d'inscription obligatoire, gratuit. A l'aide de silhouettes, nous allons découvrir les différents vautours mais aussi les rapaces les plus communs présents en Aveyron. En parallèle de cette activité, il sera possible de dessiner les vautours.

Voir des vautours sur l'Aubrac n'est pas rare, nous aurons peut-être la chance d'en observer ! Nous aurons une longue vue et des jumelles à vous prêter si l'occasion se présente. Jardin Botanique de l'Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac Saint-Chély-d'Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

