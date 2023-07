Atelier ambiances sonores des habitants du jardin Jardin botanique de la villa Thuret Antibes, 17 septembre 2023, Antibes.

Atelier ambiances sonores des habitants du jardin Dimanche 17 septembre, 10h00 Jardin botanique de la villa Thuret Entrée libre

Venez découvrir les ambiances sonores du jardin « habité », en plongeant dans le monde vivant des insectes, animaux et oiseaux du jardin aux talents musicaux appréciés ! Qui sont ces habitants du jardin qui s’activent en concert ? Les oiseaux, les perruches, les écureuils de Pallas, certains insectes (abeilles, bourdons, moustiques, cigales, grillons, criquets…) ! A travers plusieurs jeux pédagogiques, vous pourrez vous familiariser avec certaines familles d’insectes du jardin. Vous pourrez retrouver quels sons appartiennent à quels animaux à travers des enregistrements sonores du jardin et explorer les arbres hôtes des habitants du lieu !

Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret Jardin botanique de 3,5 ha créé au XIXème siècle par le scientifique Gustave Thuret, légué à l’état français en 1878, c’est aujourd’hui un arboretum d’acclimatation géré par l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Situé sur le site prestigieux du Cap d’Antibes, il accueille et présente aux visiteurs et aux chercheurs des collections uniques d’arbres et arbustes rares provenant du monde entier. Les 1500 espèces végétales répertoriées ont en commun leur adaptation au climat méditerranéen, en particulier à la sécheresse estivale. Le dessin originel du jardin, dessin classique des jardins romantiques du XIXème siècle, a été préservé et les techniques d’entretien utilisées sont respectueuses de l’environnement et des formes naturelles des végétaux. En été, il s’agit d’un jardin sec, au repos. Les floraisons ont lieu aussi bien en hiver qu’en automne après les premières pluies, avec une explosion printanière dès le mois de mars. Eucalyptus, arbousiers , palmiers et autres espèces exotiques se côtoient, déclinant à l’infini la couleur de leurs écorces, la forme de leur feuilles et des senteurs méconnues. Le visiteur est informé par des étiquettes individuelles portant le nom et le pays d’origine de chaque plante.

Crédit photo : CG06 Accès par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond Ouvert au public toute l’année. Fermé samedi et dimanche. Entrée individuelle libre et gratuite. Visites des groupes payante, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

INRAE