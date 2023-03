Présentation des activités du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles Jardin botanique de la Villa Thuret Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Présentation des activités du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

Dimanche 4 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

Jardin botanique de la Villa Thuret

Entrée libre

Présentation des activités et des missions du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

Jardin botanique de la Villa Thuret
90, chemin Raymond 06160 Cap d'Antibes
Antibes 06160
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe s., dirigé par l'Unité expérimentale Villa Thuret de l'INRAE Paca. Collections d'arbres et d'arbustes exotiques en cours d'acclimatation dans un parc paysager de 3,5 ha. Accès par le boulevard du Cap. Ouverture habituelle du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : l'été 8h-18h, l'hiver 8h30-17h30. Visites individuelles libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de guide)

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T10:30:00+02:00

2023-06-04T17:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©CBNMed

