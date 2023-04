Visite du Parc de la Villa Aurélienne : les petits bruits du jardin… Jardin botanique de la villa Aurélienne Fréjus Catégories d’Évènement: Fréjus

Var Visite du Parc de la Villa Aurélienne : les petits bruits du jardin… Jardin botanique de la villa Aurélienne, 3 juin 2023, Fréjus. Visite du Parc de la Villa Aurélienne : les petits bruits du jardin… Samedi 3 juin, 18h30 Jardin botanique de la villa Aurélienne Simon Murat, jardinier botaniste à la direction de l’Archéologie et du Patrimoine, vous propose une visite à la fin du jour afin de mieux apprécier les petits bruits et la musique de la nature.

Renseignements : 06 13 45 13 54 Jardin botanique de la villa Aurélienne Avenue du Général d’armée Calliès 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 52 90 49 http://www.ville-frejus.fr Le Jardin Botanique est constitué de l’ensemble du parc de la villa Aurélienne. Joyau naturel exceptionnel et précieux, il est un réservoir inestimable de biodiversité sur 23 ha à deux pas du cœur historique. Le jardin est inscrit en tant que site naturel (1964-1966) et protégé au titre des monuments historiques (1989). Ouvert toute l’année de 9h à 18h Tarif habituel visite guidée 6€/adulte 4€/enfant / parking / aire de pique nique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

