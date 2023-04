déambulation dans les 7 jardins Jardin botanique de la Font de Bezombes, 3 juin 2023, Saint-André-de-Sangonis.

déambulation dans les 7 jardins 3 et 4 juin Jardin botanique de la Font de Bezombes la visite guidée vous est offerte pour le prix de l’entrée soit 5 €. C’est gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 14 ans

Ce jardin botanique paysager privé sur 2 ha a vu le jour dans les années 1990 dans une mini-vallée. Une source abondante a permis la création de plans d’eau et favorise une végétation luxuriante. Les différents niveaux ont favorisé la création d’espaces divers arrosés ou pas, avec des végétaux adaptés. Collection de plantes parfois peu connues, mises en scène suivant leur origine selon sept styles différents : tropical, de désert, de marais, chinois, régulier, cloître de simples et potager. Biotopes. Paons, cygne, oies enclos des poneys.

Durant ces journées vous visiterez les 7 jardins avec Gérard le créateur qui vous partagera sa passion. Vous passerez du jardin de désert au jardin de marais.. Vous découvrirez les différents bassins et croiserez paons , oies, cygne

Jardin botanique de la Font de Bezombes LA FONT DE BEZOMBES, Saint-André-de-Sangonis, Hérault, Occitanie Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie 04 67 57 81 44 Arbres de pierre, bancs arrondis, fontaines, grotte, bassins, mare, sculptures, terres cuites, bibliothèque. Ouvert d'avril à octobre sur demande A 75, sortie 59, passer le pont sur l'Hérault et suivre les panneaux « Jardin Font de Bezombes ». Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T10:30:00+02:00

2023-06-04T18:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©gerard simon