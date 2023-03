Visites guidées, pour enfants, du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

Visites guidées, pour enfants, du jardin botanique de la faculté de santé d'Angers Dimanche 4 juin, 10h30, 15h00 Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie Dons à l'association (AAJB) du jardin botanique appréciés. Dimanche 4 juin 2023 :

Animation pour enfants autour du végétal.

12 enfants maximum.

Inscription recommandée en envoyant un courrier à elisa.champesteve@univ-angers.fr avant le 31/05/23. Merci de préciser l’heure de la visite (10H30 ou 15H00) et le nombre d’enfants et de parents accompagnants Jardin botanique de la faculté santé département pharmacie 16, boulevard Daviers, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 22 66 38 https://www.univ-angers.fr https://www.facebook.com/jardinbotaniqueAngers [{« type »: « email », « value »: « elisa.champesteve@univ-angers.fr »}] [{« link »: « mailto:elisa.champesteve@univ-angers.fr »}] Envisagé dès la construction des bâtiments de l’Ecole de médecine et de pharmacie en 1863, le jardin botanique ne sera mis en chantier qu’en 1889. Aujourd’hui sous le label « Jardin botanique de France », c’est un véritable conservatoire des espèces de plantes, cultivées en plates bandes, enrichi d’un arboretum, arrosé par une rivière artificielle où se développent les plantes aquatiques. À ce jardin plus que centenaire s’ajoute une présentation des plantes médicinales regroupées par vertus thérapeutiques. A 11 sortie CHU, direction Avrillé – Bus 7, 5A – Le jardin est situé à côté du Centre Paul Papin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

