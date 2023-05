EXPLORATION MUSICALE AU JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES Jardin botanique de deshaies Deshaies Catégories d’Évènement: Deshaies

EXPLORATION MUSICALE AU JARDIN BOTANIQUE DE DESHAIES

Dimanche 4 juin, 09h00
Jardin botanique de deshaies, Deshaies

Entrée adulte 13.70€ (sauf abonnés)
Enfants gratuit. 12 places par atelier

ateliers d'exploration musicale avec Stéphane Nabajoth

09:00h Enfants de 2 ans

10:00h Enfants de 3/4 ans

11:00h Enfants 5/6 ans

réservations obligatoires au 06.72.40.13.17

Jardin botanique de deshaies
Villers, Deshaies, Guadeloupe

L'ancienne propriété de Coluche a été aménagée en jardin botanique, paysager et animalier. Ses 7 ha plantés de plus de 800 espèces de plantes tropicales lui valent le label Jardin Remarquable. 1,5 km après la sortie de Deshaies (en direction de Pointe-Noire) sur la gauche (panneau).

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

