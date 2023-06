Journées du patrimoine 2023 Jardin botanique de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Le jardin botanique vous invite à découvrir les secrets du vivant. De l’aristoloche piegeant les insectes a la fleur de sauge, veritable mécanique végétale, découvrez les secrets de nos plantes.

Jardin botanique de Clermont-Ferrand 10,rue de la Charme 63100 Clermont-Ferrand

Dédie à la connaissance végétale et a l'échange de graines, le jardin botanique, au nord-est de Clermont-Ferrand, est un lieu de vie, de senteurs et de contemplation.

Plus de 3 000 espèces de plantes exotiques et indigènes rares et protégées sont cultivées pour la conservation, la vulgarisation ou l’éducation.

Plusieurs espaces à découvrir :

– un jardin écologique avec bassin

– un jardin d’essais dédie au fleurissement de demain

– une collection botanique de 1500 espèces

– un jardin des 5 sens

– une collection de plantes succulentes : Sedum / Sempervivum.

– un jardin thématique (Des plantes et des hommes.)

– une banque de graine issue d’échanges internationaux avec 300 jardins botaniques.

accessible uniquement lors des visites guidées.

– Des thèmes traités sur 2 ans ( les plantes mellifères, tinctoriales, les fleurs comestibles)

