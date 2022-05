Jardin Botanique de Circonvallation de Basse-Terre Jardin Botanique de Basse-Terre, 4 juin 2022, Basse-Terre.

Jardin Botanique de Circonvallation de Basse-Terre

Jardin Botanique de Basse-Terre, le samedi 4 juin à 09:00

**Jardin Botanique de Circonvallation de Basse-Terre** **Samedi : 09h00 à 17h00** **Ouverture et visite du site, des stands, du jardin et du musée** **Evénement gratuit** **10h00-11h30 :”Ti-kozé” conférence débat : en présence de MME zozio , M.Racon et du conteur Benzo.** **10h00 à 16h00 : Ouverture des jeux gonflable** **Visite guidée ou libre du jardin et de ses differentes variétés (visites guidées sur réservation , 1 le matin 1 l’après-midi)** **Visite des stands** **-Pépiniériste** **-Exposition mangues** **-Produits à base de mangues** **-Ventes de produits dérivés** **14h30 Quiz autour de la mangue, lot offert par les exposants** **15h30 à 16h30 : Animation musicale du groupe culturel K’MAWON en clôture de la journée an ba Kaoutchou-la.** **Journée permettant au public d’échanger, d’être informé ,de redécouvrir les bienfaits de la mangue et de se divertir** Le Musée des biodiversités insulaires sera ouvert pour l’occasion. Créé en 1820 sur les bases de la propriété Trianon, le jardin Botanique de Basse-Terre, est le plus ancien de la Guadeloupe . Il est destiné à la naturalisation des plantes exotiques, à rassembler et à propager les plantes indigènes.

Créé en 1820 sur les bases de la propriété Trianon. Le jardin Botanique de Basse-Terre est le plus ancien de la Guadeloupe.

Jardin Botanique de Basse-Terre 57 Chemin de Circonvallation, Basse-Terre 97100, Guadeloupe Basse-Terre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:00:00