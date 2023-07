Visite commentée du jardin botanique de la bastide Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite commentée du jardin botanique de la bastide Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Visite commentée du jardin botanique de la bastide Samedi 16 septembre, 17h00 Jardin botanique de Bordeaux Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, découvrez le patrimoine vivant du jardin botanique du jardin public grâce à une visite commentée exclusive. Jardin botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/Société-Linnéenne-de-Bordeaux-association-naturaliste-174543279366497/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}] Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par l’architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

