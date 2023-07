Projection-débat sur les libellules, à la découverte du patrimoine vivant du jardin botanique de Bordeaux Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Projection-débat sur les libellules, à la découverte du patrimoine vivant du jardin botanique de Bordeaux Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Projection-débat sur les libellules, à la découverte du patrimoine vivant du jardin botanique de Bordeaux Samedi 16 septembre, 14h30 Jardin botanique de Bordeaux Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Participez à une projection-débat sur les libellules et les demoiselles (les odonates), proposée par le conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Profitez de la projection du film « L’appel des libellules » suivie d’échanges avec le public, animés par un expert du CEN. Si la météo s’y prête, nous observerons les libellules du jardin ! Jardin botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 18 77 http://jardin-botanique-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/Société-Linnéenne-de-Bordeaux-association-naturaliste-174543279366497/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}] Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par l’architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Charly Mallié, Conservatoire d’Espaces Naturels Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Jardin botanique de Bordeaux Adresse Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux

Jardin botanique de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/