Chorale « Y'a de la voix » au jardin Botanique d'Alaije
Samedi 3 juin, 18h30
Jardin botanique d'Alaije, Brantôme

Entrée libre

La chorale adulte de Brantôme « Y'a de la voix », vous offre au cœur du jardin, du jazz vocal, des musiques de film, de la chanson française et bien d'autres rythmes, menés par Francis Celerier !

Rendez-vous à 18h30

Jardin botanique d'Alaije
Chemin du Vert Galant, 24310 Brantôme-en-Périgord
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
07 70 28 20 48

Unique en son genre, Alaije est un jardin botanique d'insertion. La promenade dans ce jardin à thèmes vous fera découvrir une grande diversité végétale dont les plantes toxiques, les plantes de tourbière, les médicinales, la collection de sauges et de géraniums vivaces. Ce jardin est soigné dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, sans aucun intrant chimique.

Dates et horaires: 2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T20:30:00+02:00

