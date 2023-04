Découverte du jardin « Sur la piste Botanique » Jardin botanique d’Alaije Brantôme Catégories d’évènement: Brantôme

Découverte du jardin « Sur la piste Botanique » Jardin botanique d’Alaije, 2 juin 2023, Brantôme. Découverte du jardin « Sur la piste Botanique » Vendredi 2 juin, 09h30 Jardin botanique d’Alaije Visite en autonomie. Un jeu de piste sera envoyé à l’avance. Possibilité de venir avec votre propre activité à faire au jardin. Atelier pédagogique avec une animatrice, possible sur devis. Journées en autonomie pour les classes. À l’aide d’un jeu de piste fourni, venez découvrir le jardin avec vos élèves.

Déambulation dans les jardins à thèmes, espaces enherbés et ombragés pour profiter du lieu et enrichir votre venue avec vos activités.

Créneaux de 1h à 1h30 environ, à réserver à l’avance sur anim.alaije@gmail.com.

Renseignements au 07 70 28 20 48. Jardin botanique d’Alaije Chemin du Vert Galant, 24310 Brantôme-en-Périgord Brantôme 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 07 70 28 20 48 [{« type »: « email », « value »: « anim.alaije@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:anim.alaije@gmail.com »}] Unique en son genre, Alaije est un jardin botanique d’insertion. La promenade dans ce jardin à thèmes vous fera découvrir une grande diversité végétale dont les plantes toxiques, les plantes de tourbière, les médicinales, la collection de sauges et de géraniums vivaces. Ce jardin est soigné dans le respect de l’environnement et de la biodiversité, sans aucun intrant chimique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

