ILLUSTRATIONS, entre sciences et art JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux, vendredi 9 février 2024.

ILLUSTRATIONS, entre sciences et art Les trésors des bibliothèques patrimoniales du Muséum sciences et nature et du Jardin botanique de Bordeaux s’ouvrent au public 9 février 30 juin JARDIN BOTANIQUE Bastide

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T11:00:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-30T11:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Les trésors des bibliothèques patrimoniales du Muséum sciences et nature et du Jardin botanique de Bordeaux s’ouvrent au public dans une exposition commune. Vous pourrez découvrir, à travers une sélection d’ouvrages, la richesse des illustrations naturalistes.

Une exposition, deux lieux

Muséum sciences et nature et Jardin botanique de Bordeaux

L’exposition ILLUSTRATIONS, entre sciences et art vous invite à découvrir, au Muséum, l’illustration naturaliste est déclinée par disciplines différentes branches de la zoologie, mais aussi minéralogie, stratigraphie et paléontologie. Des spécimens naturalisés, des fossiles ou des minéraux accompagnent les ouvrages du fonds ancien de la bibliothèque.

Au Jardin Botanique, la présentation de différentes techniques d’illustrations ainsi que le travail du botaniste Clavaud à travers ses planches d’enseignement.

Au-delà de l’esthétique, ces illustrations posent la question de leur statut sont-elles des objets d’art ou des objets de sciences ?

La scénographie, au moyen de reproductions grand format des planches d’illustrations, offre aux visiteurs la possibilité d’apprécier chaque détail de ces ouvrages patrimoniaux.

Tout public

plein tarif 5€ / tarif réduit 3€

Inauguration le 8 février 2024

à 12h30 au Jardin botanique de Bordeaux

à 18h au Muséum de Bordeaux – sciences et nature

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/illustrations »}]

