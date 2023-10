Nature secrète JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux.

Nature secrète 13 octobre 2023 – 7 janvier 2024 JARDIN BOTANIQUE Bastide 5€

10 artistes, toutes des femmes, ont investi le Jardin botanique pour livrer leur réflexion autour du thème Nature secrète, en sculpture, photographie, dessin et peinture. Ce projet a permis la collaboration d’artistes bordelaises et girondines autour de cette thématique commune, pendant deux ans.

Artistes présentés : Christine Deysieux, Iris Dickson, Claire Harel, Sylvie Jaton Rondeau, Maud Langlois, Josy Moderne, Myriam Rueff, Catherine Quignard, Michèle Savignac, Estelle Séré.

Le projet :

Depuis 2013, le partenariat entre le Jardin botanique de Bordeaux et l’association Jardins et Santé consiste à proposer une exposition artistique au public, sur un thème interrogeant la nature, avec des œuvres créées pour l’exposition. Nature secrète est donc la 8ème exposition proposée dans ce cadre.

L’association Jardins et Santé a pour objectifs d’aider la recherche clinique sur les maladies du cerveau et d’encourager la création de jardins à visée thérapeutique. Grâce à une approche thérapeutique innovante, ces jardins sont autant d’outils permettant la prévention, l’expression de la créativité, le maintien de l’autonomie mais aussi la création de lien social entre les patients, leur entourage et les soignants.

Evénements associés :

– Vernissage jeudi 12 octobre à 18h

– Conférence sur les jardins thérapeutiques, exemple de la création du jardin de la MAS du Barail à Mérignac, jeudi 19 octobre à 18h30

– Conférence sur les couleurs et les plantes tinctoriales, jeudi 16 novembre à 18h30

Entrée libre.

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T11:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

exposition harel

© Claire Harel