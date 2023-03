Alors, on jardine ? JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Alors, on jardine ? JARDIN BOTANIQUE Bastide, 24 mars 2023, Bordeaux. Alors, on jardine ? Vendredi 24 mars, 15h30 JARDIN BOTANIQUE Bastide 7 euros / 5 euros avec la carte Jeune Venez apprendre la botanique et jardiner sur les parcelles pédagogiques du Jardin botanique ! Au printemps, il est temps de préparer son sol et de semer ses plantes préférées. En fin d’atelier, vous repartirez avec vos premiers semis en pot ! Vendredi 24 mars de 15h30 à 17h30

Tous publics, à partir de 10 ans

Tarif : 7 euros / 5 euros avec la carte Jeune

Réservation fortement conseillée : 05.56.52.18.77

RDV à l’accueil du Jardin botanique, esplanade Linné JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.52.18.77 »}, {« type »: « email », « value »: « j.botanique@mairie-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

