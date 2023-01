ECHANGES AVEC UN MÉDIATEUR, EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

ECHANGES AVEC UN MÉDIATEUR, EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide, 9 février 2023, Bordeaux. ECHANGES AVEC UN MÉDIATEUR, EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” 9 et 15 février JARDIN BOTANIQUE Bastide

5 € (plein tarif)

animation JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Un médiateur du Jardin botanique vous recevra dans les serres et salles d’exposition pour échanger sur le thème des insectes, des plantes et de leurs formidables relations. Bienvenue sur… la Terre. Petite entreprise de quelques milliards d’années où plus de 10 millions d’espèces de petites bêtes collaborent afin de maintenir un écosystème viable. Parfois nuisibles mais la plupart du temps bénéfiques, venez découvrir comment ces insectes qui peuvent être de parfaits jardiniers opèrent à travers une visite du Jardin botanique. Vous en saurez plus sur leurs particularités, leurs impacts ou même leurs super-pouvoirs. Attention dépêchez-vous ! Un tiers sont déjà menacés d’extinction donc pas de temps à perdre. Jeudi 9 février de 11h à 12h et mercredi 15 février de 15h à 16h30

Tous publics

Tarif : 5 euros tarif plein / 3 euros tarif réduit, gratuit carte Jeune

Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T11:00:00+01:00

2023-02-15T16:30:00+01:00 jardin Botanique

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu JARDIN BOTANIQUE Bastide Adresse Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Departement Gironde

JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

ECHANGES AVEC UN MÉDIATEUR, EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide 2023-02-09 was last modified: by ECHANGES AVEC UN MÉDIATEUR, EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide JARDIN BOTANIQUE Bastide 9 février 2023 bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux

Bordeaux Gironde