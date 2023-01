VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide, 7 février 2023, Bordeaux. VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” 7 et 14 février JARDIN BOTANIQUE Bastide

10 € (plein tarif)

visite guidée JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “http://jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/insecta-corporation-exposition”}] Venez découvrir les super-pouvoirs des insectes ! Avec les œuvres de Metalamanu et les photos de Patrick Trécul, cette visite ludique de l’exposition vous permettra de connaître tous les secrets des insectes et de leurs plantes alliées. Vous pourrez poursuivre par une balade dans le jardin botanique où les insectes sont mis à l’honneur.

– Public : tous publics

– Tarif : 10 euros tarif plein, 8 euros tarif réduit, gratuit avec la Carte Jeune Bordeaux Métropole

– Réservation conseillée au 05.56.52.18.77 En savoir plus sur l’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T11:00:00+01:00

2023-02-14T12:00:00+01:00 jardin botanique

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu JARDIN BOTANIQUE Bastide Adresse Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Departement Gironde

JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide 2023-02-07 was last modified: by VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION “INSECTA CORPORATION, PLANTES ET INSECTES AU JARDIN” JARDIN BOTANIQUE Bastide JARDIN BOTANIQUE Bastide 7 février 2023 bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux

Bordeaux Gironde