Atelier jardinage JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Jardin botanique de Bordeaux propose un nouveau cycle d’ateliers pour apprendre les rudiments du jardinage et découvrir la botanique. Dans cet atelier, après une visite du Jardin, vous apprendrez à fabriquer un petit abri à insectes avec lequel vous repartirez. En cette période hivernale où les végétaux sont au repos, les jardiniers ont du temps et peuvent en profiter pour favoriser la biodiversité dans leur jardin.

Animation présentée dans le cadre de l’exposition « Insecta corporation, plantes et insectes au jardin » au Jardin botanique

– Public : tous publics / famille

– Tarif : 7 euros (5 euros avec la Carte jeune)

– Réservation conseillée au 05.56.52.18.77

RDV à l’accueil du Jardin botanique

