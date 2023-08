Spectacle au jardin : « Des pas, des signes, des sons – Danser avec les plantes » par Gisèle Gréau Jardin Bécharie Uzerche, 16 septembre 2023, Uzerche.

Spectacle au jardin : « Des pas, des signes, des sons – Danser avec les plantes » par Gisèle Gréau Samedi 16 septembre, 17h00 Jardin Bécharie Gratuit. Entrée libre. Informations : 05 55 73 17 00 ou : contact@uzerche.fr

Gisèle Gréau / Cie Le Grand Atelier et Marja Nykanen / Cie Illusia s’associent pour la réalisation d’une création originale autour des sons des plantes, et plus largement de la nature. Danseuses, conteuse et musicien entrelacent leurs univers et tissent des relations multiples pour établir un lien original avec la flore et les espaces du jardin.

Les sons des arbres et des plantes, collectés et diffusés par Marja, invitent la danse à se glisser dans un univers très particulier, mystérieux et étrange, auquel se mêlent les contes et l’espace sonore créé par le musicien. Une promenade pleine de surprises pour les oreilles et les yeux.

Jardin Bécharie 14 rue furnestin 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

danse jardin

©Gisèle Gréau