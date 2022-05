Jardin Beauvoiir Jardin Beauvoir, 4 juin 2022, Branges.

Jardin Beauvoiir

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Beauvoir

Depuis 2001, l’ancien verger d’une ferme bressane de 1885 s’est transformé peu à peu en jardin à l’anglaise sur une superficie d’un demi hectare. Les vieux arbres fruitiers sont bien conservés ainsi que les arbres feuillus. On a ajouté des arbres jeunes et particuliers comme Koelreuteria, Zelkova, Euodia, Liriodendron. La grille d’entrée est couverte de roses et de clématites. Beaucoup de plantes grimpantes poussent contre les anciennes écuries et la vieille grange ouverte. La haie mixte forme un décor pour les massifs en blanc et bleu. Le mur de pierres naturelles souligne la différence de niveau. La mare écologique a une bordure d’arbustes, graminées et vivaces. Le massif de plus de vingt variétés d’hortensias est comme une fête florale. Le potager contient plusieurs espèces de fruits et légumes, ainsi que la serre. Le jardin rassemble plus de 150 variétés d’arbres et d’arbustes, et plus de 300 espèces de plantes vivaces.

Gratuit – 16 ans | 2€

Découvrez un jardin au cœur de la Bresse !

Jardin Beauvoir 335 rue des Cadolles 71500 Branges Branges Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00