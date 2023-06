LA GRANDE TABLEE Jardin Audigeois Vitry-sur-Seine, 6 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

LA GRANDE TABLEE Jeudi 6 juillet, 19h30 Jardin Audigeois entrée libre sur réservation (jauge limitée)

Ou l’amour comme plat de résistance

Performance théâtralisée et repas partagé

Création participative sur une idée de Carine Cotillon et Elisabeth Drulhe

Mise en jeu : Carine Cotillon, Elisabeth Drulhe

Mise en danse : Virginie Delpierre

Avec : Carine Cotillon, Virginie Delpierre, Elisabeth Drulhe et des habitantes des quartiers populaires de Vitry sur Seine

Des femmes vous invitent à leur table et vous parlent d’Amour. Au menu de cette nouvelle création : des souvenirs à écouter, des gestes à recevoir, des mots doux à savourer, des corps en ébullition, des silences qui en disent longs, des mots qui claquent, des regards complices, des questions en suspens, des mélanges sucré-salé, des mets épicés, une saveur singulière.

Le groupe d’interprètes est composé d’artistes et d’amatrices habitantes de Vitry rencontrées lors de séances « espace sensible ouvert à la parole et l’écriture autour de la relation amoureuse ».

Paroles de femmes – Coup de projecteur sur l’amour !

Si la rencontre est au cœur de l’association IN FACT, le parcours du cœur est le cœur de cette écriture.

Quel est donc ce sentiment qui m’envahit ? M’obsède ?

Qui bouleverse mon corps et mon esprit ?

Pourquoi est-ce lui ou elle que j’ai choisi.e ?

Quel déterminisme a influencé l’histoire de ma vie amoureuse ? Suis-je libre d’aimer ?

Une équipe artistique part à la rencontre de femmes des quartiers populaires de Vitry sur Seine.

Grâce à la collecte de récits de vie, d’imaginaires et de points de vue de ces femmes, l’écriture se nourrit et grandit.

L’équipe artistique propose aux « écrivantes » un voyage par leurs propres mots qu’il s’agit de laisser venir spontanément.

La plupart de ces paroles ou écrits empruntent le « je ».

Le texte créé, les femmes sont accompagnées dans le jeu théâtrale et la danse contemporaine.

Avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de la ville de Vitry sur Seine, du Mac Val, du Théâtre Jean Vilar et des centres socioculturels de Vitry-sur-Seine.

Jardin Audigeois Jardin Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0169386705 [{« type »: « email », « value »: « contact@asso-infact.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T21:30:00+02:00

©INFACT