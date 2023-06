Les Yourtes Dans ma Ville Vitry-sur-Seine Jardin Audigeois Vitry-sur-Seine, 3 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

Les Yourtes Dans ma Ville Vitry-sur-Seine 3 – 7 juillet Jardin Audigeois Gratuit pour tous

« Les Yourtes Dans Ma Ville » (ou L’Agora mobile) est un lieu culturel itinérant s’arrêtant pendant une semaine, au pied des tours, ou des ateliers de cirque et plusieurs spectacles seront donnés : un concert d’ouverture, une soirée contes et un spectacle de cirque actuel. C’est aussi un outil pour les services et associations des villes, un espace de rencontre invitant leurs publics aux différentes activités culturelles et sociales ».

http://frereskazamaroffs.fr/

https://www.facebook.com/kazamaroffs/

https://www.youtube.com/user/frereskazamaroffs

https://www.instagram.com/kazamaroffs/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T16:45:00+02:00 – 2023-07-03T18:30:00+02:00

2023-07-07T19:30:00+02:00 – 2023-07-07T21:30:00+02:00

©Cie Les Frères Kazamaroffs