Visite du jardin exotique Au paradis des plantes 16 et 17 septembre jardin « Au paradis des plantes 30 ter, rue de Wormhout 59470 Esquelbecq 4€/personne ; Gratuit -12 ans ; 3€/groupe à partir de 10 personnes.

Venez visiter ce petit paradis exotique parsemé de plantes des quatres coins de la planète. Une explosion de couleur et une ambiance zen assurée.

Suivez le propriétaire à la découverte de ce jardin, créé par la main d’homme . Une passion et un savoir faire transformant un paysage en un tableau d’art vivant.

Situé à deux pas du coeur d'un village historique, dans une zone boisée dont les chênes sont centenaires. La diversité des plantes vous offre une palette de couleurs. Chemin faisant le propriétaire vous fera voyager et partager ses connaissances des plantes rares dont l'origine vient des cinq continents.

jardin « Au paradis des plantes
30 ter, rue de Wormhout
59470 Esquelbecq
Tél: 06.31.30.75.20 / 03.28.65.73.84
Email: auparadisdesplantes@gmail.com

Parking: devant chez nous, parking de la chainée, parking de la grand place d'Esquelbecq

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Patrick Vandewalle